В Кюрдамире открылся очередной «Друг МСБ»

Сегодня в Кюрдамирском районе открылся "Друг МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, после чего их число достигло 21, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на мероприятии при участии представителей Агентства, местной исполнительной власти и предпринимателей, председатель правления Агентства Орхан Мамедов рассказал о мерах по поддержке субъектов МСБ, а также услугах, оказываемых предпринимателям в региональных филиалах "Друг МСБ", пригласил предпринимателей активнее сотрудничать с ними.

Было отмечено, что в 2020 году расширение сети офисов "Друг МСБ" будет продолжено, и в нескольких городах и районах страны начнут функционировать новые.

Глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун Джафаров проинформировал о социально-экономическом развитии района и предпринимательской деятельности в нем, подчеркнув, что новый "Друг МСБ" послужит механизмом эффективной поддержки предпринимателей, в том числе и начинающих.

На мероприятии также были показаны видеоролики о механизме "Друга МСБ", маркетинговых исследованиях внутреннего рынка.

Затем участники мероприятия ознакомились с офисом "Друга МСБ", расположенном в Центре Гейдара Алиева в Кюрдамире.

Было отмечено, что здесь созданы необходимые условия для приема обращений предпринимателей, оказания им соответствующих услуг в рамках механизмов государственной поддержки.

Как и в других офисах "Друг МСБ", в Кюрдамирском районе также будут действовать "Волонтеры МСБ".

В рамках мероприятия был проведен опрос для рассмотрения предложений и проблем предпринимателей.