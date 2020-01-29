Азербайджан и Украина являются давними партнерами и 12-е заседание межправительственной комиссии свидетельствует о значительном взаимном интересе, тем более, что разносторонние экономические связи между нашими странами отлажены уже давно.

Об этом сказал Trend директор Института мировой политики (Киев) Евген Магда, передает Day.Az.

Отметим, что 31 января в Киеве состоится 12-е заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Украинский политолог считает, что заседание подтвердит традиционно высокий уровень взаимоотношений между Украиной и Азербайджаном.

Эксперт полагает, что как члены ГУАМ, эти два государства заинтересованы развивать новые маршруты экспорта энергоресурсов из бассейна Каспийского моря, что соответствует государственным интересам двух стран: "Думаю, что сотрудничество в транзите нефти и газа из Азербайджана может быть более плодотворным. Развитие сети компании SOCAR в Украине отвечает интересам украинских потребителей, равно как и интенсификация поставок продуктов питания. Азербайджан и Украина могут предложить друг другу не только деликатесы, но и продукты повседневного потребления".

Кроме существующих сфер сотрудничества, как считает политолог, следует активизировать контакты в сфере образования (обмен учеными и студентами). Также он отметил военно-техническое сотрудничество, в котором Украине, по его словам, определенно есть, что предложить Азербайджану. Украинский эксперт полагает, что интенсификация контактов в сфере культуры также отвечает интересам двух государств.

В свою очередь, политолог - руководитель украинского Центра прикладных политических исследований "Пента" - Владимир Фесенко сказал, что уже 12-е заседание этой комиссии является свидетельством стабильных партнерских отношений между этими странами.

В. Фесенко считает, что поскольку речь идет о межправительственной комиссии, то на заседании приоритетными будут вопросы двустороннего экономического сотрудничества, особенно в энергетической сфере: "Также речь может идти о выполнении договоренностей и поручений президентов двух стран по итогам недавнего визита президента Зеленского в Азербайджан. Особый интерес Украины и один из главных приоритетов для президента Зеленского - привлечение прямых иностранных инвестиций. Украина будет приветствовать расширение инвестиций из Азербайджана".

В заключении политолог отметил, что в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встречался с руководителем азербайджанской компании SOCAR.

Отметим, что 31 января в Киеве состоится 12-е заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.