2019 год ознаменовался рядом событий в истории развития Amrahbank. С целью повышения эффективности банковского дела Amrahbank, уделяющий большое внимание технологиям, перешел на новое программное обеспечение, которое широко используется в международной практике для облегчения банковских операций и способствования лучшему обслуживанию клиентов и инновационных проектов.

Одним из значительных событий в истории развития Amrahbank в 2019 году стал ввод в эксплуатацию нового офисного здания по адресу Ходжалинский проспект, 36А, Хатаинский район, фундамент которого был заложен в 04.09.2013. Новое 11-этажное здание площадью 14 000 кв. м, построенное с особым вкусом, отличается изысканным внешним видом, а также современным интерьером и высокотехнологичным оборудованием.

Одним из значительных событий в истории развития Amrahbank в 2019 году стало избрание Amrahbank членом Московской фондовой биржы. Это членство предоставило Банку новые возможности как для проведения операций по ценным бумагам и иностранным валютам, а также открыло доступ к выгодным условиям и ценам валют и фондовых рынков.

По итогам четвертого квартала 2019 года процентные доходы Amrahbank увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, к концу 4 квартала 2019 года процентные доходы увеличились на 2,611,000 AZN или 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,313,000 AZN.

По состоянию на 31 декабря 2019 года клиентские счета банка, включая срочные и депозиты до востребования, составили 174,734,000 AZN, а кредитный портфель 114,230,000 AZN.

Amrahbank входит в число крупнейших банков страны с широкой сетью филиалов. В настоящее время Банк имеет 23 филиала, включая головной офис. 17 из филиалов расположены в Баку, а 5 в регионах страны.