Участие в проекте МТК "Север-Юг" вызывает у Азербайджана определенную заинтересованность.

Об этом сказал Trend политический обозреватель Андрей Сызранов, передает Day.Az.

По его мнению, заинтересованность Азербайджана в проекте заключается, в первую очередь, в развитии транспортного сотрудничества с Россией: "Сложности вокруг Ирана не мешают развивать отдельные участки коридора "Север-Юг" для двустороннего или трехстороннего взаимодействия. При удачном развитии событий эти участки могут быть объединены в единое пространство".

Политолог также отметил, что на данный момент МТК "Север-Юг" - постепенно воплощаемый в реальность проект:

"Он существует в виде нескольких различных транспортных фрагментов со своими таможенными режимами и особенностями железнодорожного сообщения.

Существует ряд препятствий для развития МТК "Север-Юг" - инфраструктурные, экономические и геополитические. Необходим комплексный план модернизации инфраструктуры и его поэтапная реализация, масштабный товаропоток и серьезные инвестиции всех стран, заинтересованных в развитии данного коридора. Ну и главное, политическая воля властей и геополитическая стабильность вокруг Каспия. Последний фактор пока под вопросом - я имею в виду ситуацию вокруг Ирана. Если все эти препятствия будут преодолены, то в будущем развитие МТК "Север-Юг" приобретет более реальный характер".

В свою очередь, глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов отметил, что эффективность проекта "Север-Юг" зависит от степени развития заинтересованности стран-участниц проекта.

По его словам, руководство Армении изначально активно лоббировало свою страну в качестве моста между Россией и Ираном в проекте "Север-Юг": "Отрадно, что стороны выбрали Азербайджан, так как географическое расположение Азербайджана намного выгодней, чем Армении. Кроме того, Азербайджан непосредственно граничит и с Россией, и с Ираном. Помимо этого, политическая стабильность и уровень доверия к Азербайджану намного выше".

Эксперт считает, что прикаспийские страны имеют очень большие ресурсы, но, к сожалению, они не воспользовались максимально этими возможностями:

"В первую очередь на это влияют политические отношения между прикаспийскими странами. Они не имеют между собой проблем, но между некоторыми странами отношения не очень тесные. Объединению этих стран мешают разные геополитические и геоэкономические интересы".

В заключении Мамедов отметил, что реализация подобных проектов говорит о том, что в первую очередь политические отношения между Азербайджаном и странами-участниками МТК "Север-Юг" находятся на высоком уровне. А экономическая привлекательность и политическая стабильность Азербайджана, по его словам, позволяют реализовывать такие крупные проекты.