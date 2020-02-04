Проводимые в Азербайджане экономические реформы необходимо анализировать как многовекторный и сложный процесс. Все правовые льготы, применяемые в связи с экономической сферой, в первую очередь, отражаются в законодательстве и в нормативных документах. С применением этих преференций обеспечивается прозрачность, и перед предпринимателями открываются широкие возможности, сказал во вторник Trend доктор философии по праву, адвокат Ильгар Эюбов, передает Day.Az.

По его словам, несмотря на имеющиеся препятствия и недочеты, реформы уже стали давать результат.

"Заметно уменьшились случаи непосредственного контроля деятельности предпринимателя со стороны должностных лиц той или иной государственной структуры, необоснованного вмешательства и волокиты, как это было в прежние времена. То есть, уже несколько лет как субъекты предпринимательства не подвергаются проверкам со стороны десятков органов, как это было раньше, им не предъявляют чрезмерные требования, и в основном, эти вопросы ограничиваются проверкой жалоб на местах.

Эксперт отметил, что раньше жизнь предпринимателей осложняло наличие множества видов лицензионной деятельности: "Проведение реформ практически решило проблемы с лицензированием, виды лицензионной деятельности ограничены в узких рамках, и эти вопросы нашли свое правовое решение в законодательстве настолько, насколько это было возможно, видов лицензионной деятельности стало гораздо меньше".

Он подчеркнул, что правильное применение правовых норм в работе налоговых и таможенных органов, соблюдение требований законодательства, существующей в этой сфере, достигло желаемого уровня. Но следует признать, что, несмотря на обеспечение прозрачности, размер налогов и пошлин неудовлетворителен. Пошлины по импорту и экспорту являются основными регуляторами отношений внутреннего рынка, и к этим вопросам необходимо уделять особое внимание, и сейчас идет работа над нормативными документами.

По его словам, один из важных вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, связан с широким использованием электронных услуг. Он напомнил, что сегодня свыше 450 видов услуг доступны в электронном порядке: "Однако эти услуги и информация, управляемые отдельными исполнительными структурами, процесс их обработки все еще не на должном уровне, интеграция программ организована слабо, или в ряде случаев вообще неэффективна. Решение этих проблем тоже существенно облегчит работу предпринимателей в сфере потребления электронных услуг. И, наконец, в реальность превратилось создание коммерческих судов. Рассмотрение дел, находящихся в производстве судов в связи с налоговыми, таможенными, социальными выплатами, специализированными, профессиональными судьями, стало главным фактором и основным условием.

С этого года в столице и регионах начнут функционировать коммерческие суды, в законодательстве этой сферы сделаны соответствующие изменения, завершается разрешение технических и организационных вопросов".