Любая представительница прекрасного пола любит шоппинг. Правда, в наше динамичное время на него не всегда есть время, поэтому интернет-магазин женской одежды - это настоящий подарок для любой из нас. Ведь если все, что душа может пожелать, собрано в одном прекрасном месте, а выбор можно сделать онлайн, сидя дома в удобном кресле и выбирая из огромного количества одежды на любой вкус, стиль и для любого случая, что еще нужно для счастья?

Тем более, если речь идет об интернет-магазине мультибрендового бутика Maleone, уже успевшим завоевать популярность у наших читательниц.

Сайт имеет удобную навигацию, и вы сможете выбирать себе новинку, ориентируясь, например, на название брендов, среди которых: российские бренды (A LA RUSSE, RUBAN, Alena Akhmadullina), азербайджанские бренды (бренды: FakhriyaKhalafova, Zumrud Mirzalieva и HOKUMA by Hokuma), а также коллекции дизайнеров из Франции, Италии, ОАЭ, Тайваня, России, Сербии, Германии, Великобритании, США и Ливана. Здесь также представлены коллекции Maleone Azerbaijan основательниц мультибрендового бутика Maleone - молодых и талантливых дизайнеров. Напомним, что на название собственной эксклюзивной коллекции и одноименного бутика девушек вдохновил нежный цветок магнолии.

Но и это еще не все: в интернет-магазине можно, не выходя из дома, ознакомиться с коллекциями новых брендов, которые теперь широко представлены в Maleone: это Akhmadullina Dreams, Give Me Space, Good Hyouman, Mira Hayek и Misha Collection.

Кратко расскажем о каждой из новинок.

AKHMADULLINA DREAMS

Итак, Akhmadullina Dreams - это вторая линия от уже знакомого покупательницам бутика Maleone дизайнера Алены Ахмадуллиной, но уже в среднем ценовом сегменте. Основная идея коллекции отражена в самом названии бренда: он воплощает в себе мечты о красоте любой женщины. Являясь симбиозом дизайна и индивидуальности, коллекция адаптирует ключевые силуэты и приемы первой линии бренда, сохраняя уникальные принты. Гордость бренда - ткани: либо натуральные, либо современные материалы высокого качества: шелк, мерсиризированный хлопок, лен, шерсть меринос, тенсел, вискоза.

GIVE ME SPACE

Give Me Space - это бренд для миллениалов, ведь это поколение одержимо желанием выделиться. Бренд удовлетворяет их потребности, создавая коллекцию "галактически" стильных вещей. Создатели бренда поставили перед собой цель создать уникальную одежду, способную вдохновить тех, кто ее носит, на великие свершения. Но, учитывая особенности целевой аудитории, все это воплощено в игровой, легкой и позитивной форме.

TOMBOY

FILLES A PAPA - бренд, основанный в 2012 году, название которого в переводе с французского означает "папины дочки". Основателями его действительно являются две дочери одного отца - талантливые дизайнеры из Бельгии Сара и Кэрол Пирон. Девушек не раз удостаивали вниманием такие модные издания, как Elle, Garage и Vogue, а однажды их даже включили в список дизайнеров, за которыми нужно следить. Линия бренда Tomboy состоит из традиционно мужских вещей, интерпретированных для современных девушек, которые не боятся быть собой и не стремятся к показательной женственности. Кепки-тракеры, объемные майки, худи и лонгсливы, украшенные принтом с надписью Tomboy, напоминают о костюмах автогонщиков и притягивают взгляды.

Стилистика бренда балансирует между streetwear-эстетикой и стилем smart casual. FILLES A PAPA - это скрещение американской любви к спорту с европейской элегантностью

MIRA HAYEK

MIRA HAYEK - дизайнер готовой одежды в Бейруте. Свободные силуэты, геометрические узоры и цветовые блоки, а также сочетания текстур - ключевые элементы дизайна Mira, обеспечивающие идеальный баланс между комфортом и игривостью. Каждая из коллекций уникальна и вдохновлена яркими темами, нарисованными, в основном, современными и уличными художниками. Марка понравится динамичным женщинам, предпочитающим спортивный стиль.

MISHA COLLECTION

Австралийский дизайнер Мишель Азнавориан открыла собственный бренд в 2013 году. Сегодня компания превратилась в любимую линию законодателей моды от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Одежда Misha Collection сочетает в себе роскошные ткани, яркие расцветки и современные детали, создавая утонченную, дальновидную форму строгой одежды. Изделия бренда Misha Collection выполнены в изысканном вкусе и имеют уникальный стиль в сочетании с высоким качеством.

В интернет-магазине Maleone можно, не торопясь, выбрать любую одежду, как повседневную, так и для особых случаев (от топов с шортами до изысканных платьев). Или задать поиск, ориентируясь на нынешний сезон верхней одежды. Тут же можно подобрать обувь, сумку и другие необходимые женские аксессуары.

При этом во времени выбора вы не ограничены, ведь вся прелесть покупок в интернет-магазине - в возможности долго и вдумчиво выбирать одежду, рассматривая каждую модель (сайт предлагает zoom-увеличение), складывать понравившиеся модели в корзину, а затем подбирать себе эксклюзивные "луки".

Вы можете отложить покупку, а затем вернуться к ней, поменять выбранную модель на другую, и все это - не выходя из дома и в любое удобное для вас время: сайт работает круглосуточно. А оплатить свои покупки вы тоже сможете тогда, когда посчитаете нужным, причем, любым удобным для вас способом, да еще и рассчитывая на кэшбэк с помощью системы Umico.

Приобретенный товар доставят вам в установленные сроки, а если, как говорится, "что-то пойдет не так", вы всегда можете оформить возврат, заполнив соответствующую форму на сайте. Регистрация на сайте дает возможность самостоятельно контролировать состояние заказа, а также накапливать призовые баллы и получать скидочные купоны. Кроме того, для постоянных покупателей предусмотрена гибкая система скидок и персональное обслуживание.

Мы ждем вас в нашем интернет-магазине по адресу: https://www.maleone.com/ или в мультибрендовом бутике Maleone. И какой бы выбор вы ни сделали: совершать покупки в Maleone онлайн или в бутике, вы в любом случае получите универсальность, эксклюзивность, стиль, красоту и вдохновение

Maleone Concept Store

Адрес магазина: ул. Койкеб Сафаралиевой, 12

Телефон: (012) 511 81 88; (050) 511 81 88

Соцсети бутика:

https://www.instagram.com/maleone_azerbaijan/

https://www.facebook.com/maleoneazerbaijan/