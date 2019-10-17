Мы продолжаем знакомить читателей с мультибрендовым бутиком Maleone Concept Store и сегодня подробнее расскажем о представленных в нем местных брендах. Ведь одной из целей основателей бутика - сестер Хадиджы Джамал и Нурай Джамал - является популяризация брендов, объединенных девизом Made in Azerbaijan. И это - очень благородная и важная цель, ведь среди местных дизайнеров немало тех, чье имя уже стало известно далеко за пределами страны. И чьи коллекции ничем не уступают, а иногда и превосходят коллекции именитых дизайнеров с мировым именем. Придет время - и мы, как и сестры Джамал, в этом уверены - и эти имена будут также популярны, как и топовые сегодня бренды.

В первую очередь, это, конечно, бренд, созданный самими сестрами Джамал, - Maleone. Название - плод работы профессиональной авторской команды, которую вдохновил нежный цветок Магнолии, являющийся олицетворением женственности, изящности, загадочности и непредсказуемости. Неслучайно магнолия всегда вдохновляла поэтов, музыкантов, художников и парфюмеров. Коллекции Хадиджы Джамал и Нурай Джамал содержат в себе две "ветви": первая - работы Хадижды Джамал, отличительной особенностью которых является великолепный принт; и вторая - работы Нурай Джамал, которые, несмотря на похожую цветовую гамму, рождают совершенно иной стиль. А в целом две "ветви" образуют гармоничную эксклюзивную коллекцию одежды Maleone.

Другие представленные в бутике бренды азербайджанских дизайнеров - это FakhriyaKhalafova, Zumrud Mirzalieva и HOKUMA by Hokuma.

HOKUMA by Hokuma

Этот демократичный бренд дизайнера готовой одежды Хокумы Гаджиевой появился еще в 2014 году.

Девушка предпочитает создавать многофункциональную одежду, которую любая модница легко сможет сочетать с различными аксессуарами. Еще пять лет назад Х.Гаджиева рискнула создать коллекцию готовой одежды с использованием европейской линейки, что было тогда для Азербайджана новшеством. До нее дизайнеры Баку не выпускали серийную одежду.

Коллекции Хокумы Гаджиевой отличаются европейскими мотивами и лондонским стилем boho chic. По признанию самого дизайнера, стиль - это всеобъемлющее понятие, выходящее за рамки моды. Х. Гаджиева считает, что мода - это собственное отношение к вещам, и что самое важное - иметь чувство стиля. Создавая коллекции, Х. Гаджиева ориентируется на независимых женщин от 25 до 35 лет, уверенных в себе и реализовавшихся в жизни.

Zumrud Mirzalieva

Признание Зюмрюд Мирзалиевой принесли яркие участия на Неделях моды в Баку: ее изящные коллекции с национальным колоритом сразу завоевали любовь. Эта молодая талантливая женщина - яркое воплощение self-made: она прошла непростой путь на пути к созданию собственного бренда.

Сегодня ее коллекции узнаваемы и отличаются великолепием и превосходным стилем. По ее словам, азербайджанская мода, в отличие от европейской, более локальна, поэтому нашим дизайнерам сложнее выйти на мировой рынок и, тем более, удивить его. Но в то же время, у нас есть преимущество, потому что мы можем показать нашу этническую принадлежность во всех возможных дизайнерских вариациях. Кстати, Зюмрюд Мирзалиева и сама носит одежду собственного бренда.

FakhriyaKhalafova

Роскошные платья из коллекций заслуженного деятеля искусств Азербайджана, известного дизайнера Фахрии Халафовой сегодня украшают собой даже Эрмитаж. Но в Баку вы можете увидеть и даже приобрести их в мультибрендовом бутике Maleone.

С инициалов "Ф.Х." начинается азербайджанская мода. Она задает тренд национальной fashion-индустрии вот уже почти 20 лет. При этом Фахрия ханум создала не только собственный бизнес, ее коллекции участвуют в мировых показах, за что Фахрия Халафова была удостоена звания заслуженный деятель искусств.

Платья от FakhriyaKhalafova входят в гардероб многих азербайджанских звезд, а одной из ее последних "заказчиц" была первая женщина-робот с искусственным интеллектом София. Для нее Фахрия Халафова создала азербайджанское национальное платье, которое дополнила келагаи.

Коллекции Фахрии Халафовой отличает женственность, роскошь и обязательное вплетение национальных мотивов. Отличительная особенность бренда - сочетание восточного колорита и европейского шика.

Отметим, что в мультибрендовом бутике Maleone также представлены бренды дизайнеров из Италии, Франции, ОАЭ, Тайваня, России, Сербии, Германии, Великобритании, США и Ливана. Среди них - как уже известные бакинскому покупателю, так и совершенно новые для него бренды. Это: Karl Lagerfeld, Zayan the Label, Masterpeace, A LA RUSSE, RUBAN, Alena Akhmadullina, Zoë Jordan, Alexis, Fausto Puglisi, Vatanika, Georges Hobeika, VIVETTA, Valdrin Sahiti, VEGUL. А в будущем, по словам хозяев бутика, сестер Хадиджы и Нурай Джамал, количество брендов будет только расти.

https://www.youtube.com/watch?v=VBE7w9TWotM

Maleone Concept Store (H4 заголовок)

Адрес: ул. Койкеб Сафаралиевой, 12

Телефон: (012) 511 81 88; (050) 511 81 88

Соцсети:

https://www.instagram.com/maleone_azerbaijan/

https://www.facebook.com/maleoneazerbaijan/

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