Магнолия вдохновила азербайджанских дизайнеров Хадиджу Джамал и Нурай Джамал не только на создание собственного бренда с мелодичным названием Maleone Concept Store, но и на открытие совершенно эксклюзивного одноименного бутика, собравшего в одном месте самые крутые бренды сегодняшнего дня.

https://www.youtube.com/watch?v=VBE7w9TWotM

Сегодня мы хотим рассказать о брендах из России, которые уже успели заявить о себе не только у себя на родине, но и на международном рынке.

Masterpeace

Бренд начал с огромного успеха украшений сначала в Москве, а затем - сразу в Нью-Йорке. После этого основатель бренда Евгения Линович решила, что бизнес пора расширять, и выпустила капсульную линию с кимоно и халатами. А уже спустя короткое время бренд дорос до ready to wear. По словам Евгении Линович, источником вдохновения для нее является микс культурных традиций и современных ценностей, а еще она справедливо считает, что одежда может создавать настроение и привлекать удачу. Коллекции бренда можно встретить на страницах изданий: Vogue Japan, Vogue.com, Harper's Bazaar US, Buro 24/7, Allure Russia, Style.com Arabia.

A l A RUSSE

Бренд появился в апреле 2010 года и сразу стал успешным как в России, так и далеко за ее пределами. Источником вдохновения для творчества основательницы бренда Анастасии Романцовой является многогранная русская культура и традиции. Анастасия начинала свой бизнес с командой из шести человек, а сегодня руководит сотней сотрудников и выпускает 4 коллекции в год. Кроме одежды бренд выпускает аксессуары, духи, меховые изделия и ювелирные изделия.

RUBAN

Алиса и Юлия Рубан создали свой бренд в 2011 году. Идея же возникла у девушек еще раньше, когда они работали стилистами в глянцевых журналах. При этом первая же коллекция девушек была по достоинству оценена модными редакторами, стилистами и селебрити. Вещи в первой коллекции были исключительно ручной работы и в единственных экземплярах.

Сейчас у RUBAN две линии: подиумная и более демократичная - PE FOR GIRLS.

Визитной карточкой дизайнерского дуэта являются сложный крой, дорогие ткани и неожиданные решения. У марки также есть пальто-трансформеры, классические тренчи, пальто, вязаные свитера со спущенными плечами.

В целом RUBAN присущи демократичность и женственность, лаконичный крой и яркая цветовая палитра, натуральные ткани, многослойность и прозрачность, удобство и комфорт даже в вечерних моделях. Сегодня марка RUBAN успела обрести настоящих друзей в лице Веры Брежневой, Эвелины Хромченко - известных икон стиля.

Alena Akhmadullina

Модельер из Петербурга, выпускница Академии Технологии и Дизайна Алена Ахмадулина, совершила революцию в мире моды и стала одним из главных российских ньюсмейкеров для глянцевых журналов и модных обозревателей Москвы, Парижа, Милана и других европейских модных столиц.

Ахмадуллина впервые показала сезонную коллекцию на Парижской Неделе моды prêt-a-porter осенью 2005 года. С тех пор каждый сезон демонстрирует новую коллекцию на парижском подиуме, разбивая стереотипы и меняя отношение к России как стране, "далекой от моды". Алена Ахмадулина- обладательница многочисленных престижных премий и наград.

Коллекции от Alena Akhmadullina отличает сочетание русской смелости и парижского чувства стиля. Это дерзкий, независимый, но в то же время женственный и обольстительный образ. Бренд создан для женщин, которые добиваются многого, но хотят оставаться самими собой.

Сегодня модели Alena Akhmadullina не сходят со страниц модных журналов, они всегда в списке must have сезона - как индивидуальная формула успеха. Думаем, что совсем неслучайно среди постоянных клиентов Alena Akhmadullina - звезды сцены и популярные телеведущие, светские персонажи и представители бизнес-элиты.

Теперь с этими брендами познакомятся и азербайджанские женщины. Что особенно радует - по словам основателей Maleone, дизайнеров Хаджиджы Джамал и Нурай Джамал, число брендов в их бутике будет расти. Уже сегодня, кроме российских, о которых мы рассказали выше, здесь представлено множество других брендов. Это азербайджанские марки: Maleone, FakhriyaKhalafova, Zumrud Mirzalieva и HOKUMA by Hokuma. А также бренды дизайнеров из Италии, Франции, ОАЭ, Тайваня, России, Сербии, Германии, Великобритании, США и Ливана. Среди них: Karl Lagerfeld, Zayan the Label, Zoë Jordan, Alexis, Fausto Puglisi, Vatanika, Georges Hobeika, VIVETTA, Valdrin Sahiti, VEGUL

Словом, это своего рода "Магнолиевый рай" для современной женщины. Рай под названием Maleone.

Maleone Concept Store

Адрес магазина: ул. Койкеб Сафаралиевой, 12

Телефон: (012) 511 81 88; (050) 511 81 88

Интернет-магазин: https://www.maleone.com/

Соцсети бутика:

https://www.instagram.com/maleone_azerbaijan/

https://www.facebook.com/maleoneazerbaijan/

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