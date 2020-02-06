На сегодняшний день на портале информационной системы субсидирования (SIS) зарегистрировано более 465,3 тысячи фермеров, а также 594,8 фермерских хозяйств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Агентства по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев в интервью журналистам на встрече представителей AKIA и Агентства аграрных услуг с поставщиками удобрений, семян и пестицидов.

По словам Алиева, на сегодняшний день около 342 тысяч фермеров заявило о 690 тысячах осенних посевов. Из них была проверена 431 тысяча заявлений от 243 тысяч фермеров, по результатам которых в систему включено 719 тысяч гектаров посевов.

Председатель агентства отметил, что подготовка фермеров к получению субсидий по новым правилам идет полным ходом и на данный момент ими заказано свыше 179 тысяч "фермерских карт". Более того, 163 тысячи эмитированных "фермерских карт" в настоящее время раздаются фермерам региональными филиалами партнёрских банков.

Отметим, что с начала года вступили в силу новые правила субсидирования производства продукции сельского хозяйства, согласно которым, аграрные субсидии будут выдаваться фермерам через систему EKTIS.

Новый механизм, связанный с мерами поддержки сельского хозяйства, служит повышению подотчетности, прозрачности, обеспечению эффективного использования бюджетных средств, а также упрощению процесса обращения фермеров и выдачи им субсидий.