В 2019 году в результате реализации революционного пакета социальных реформ в Азербайджане размеры минимальной заработной платы, а также пособий и стипендий выросли примерно в два раза, а минимальный размер пенсии - на 72,4 процента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции, связанной с исполнением распоряжения Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" от шестого февраля 2020 года, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

Также министр отметил, что Президентская программа по введению новых видов социального обеспечения расширена почти в пять раз.

Бабаев указал, что в целом средний размер пенсии в Азербайджане за последние 16 лет увеличился в восемь раз, заработная плата увеличилась в 11 раз, помимо этого неоднократно повышались пособия и стипендии.

Министр также сказал, что новое распоряжение Президента Ильхама Алиева показывает, насколько успешно продолжаются реформы в социальной сфере и в 2020 году, и что в результате успешной социализированной политики Президента Ильхама Алиева наряду с динамичным экономическим развитием в стране из года в год предпринимаются важные шаги в социальной сфере, в том числе росте пенсионного обеспечения.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено осуществить индексацию установленных Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики по 2019 году на 1 января 2020 года страховой части всех видов трудовых пенсий в соответствии с ежегодным темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы; сумм пенсионного капитала, зафиксированных в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета в соответствии с ежегодным уровнем индекса потребительских цен.