В связи с ожидаемым резким ухудшением погоды с сегодняшнего вечера на территории страны SOCAR эвакуировала около 1000 работников.

Об этом АПА сообщил начальник Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

По его словам, в связи с ожидаемым резким ухудшением погоды с сегодняшнего вечера на территории страны SOCAR эвакуировала с моря на берег около 1000 работников: "Работы на открытом воздухе на морских платформах и эстакадах прекращены, приняты максимальные меры безопасности. В районе морских платформ осуществляется постоянное дежурство, в том числе кораблями МЧС. После нормализации погоды работники будут возвращены на рабочие места".

Отметим, сегодня вечером прогнозируется усиление ветра на море до 35-40 м/сек.