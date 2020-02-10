https://news.day.az/economy/1201816.html Купоны, скидки, конкурсы, беспроцентный таксит – все это на День влюбленных - 14 февраля от сети магазинов Maxi.az (R)
Купоны, скидки, конкурсы, беспроцентный таксит – все это на День влюбленных - 14 февраля от сети магазинов Maxi.az (R)
Как будто совсем недавно мы наряжали елки, украшали свои дома, искали для своих близких подарки и получали приятные новогодние сюрпризы.
Прошло совсем немного времени, и в канун весны, а именно в период с 10-16 февраля сеть магазинов Maxi.az приготовила для своих покупателей множество разнообразных предложений.
Такие, например, как:
- на определенные Смартфоны Samsung в подарок даются 20 и 30 манатные купоны (в зависимости от модели)
- Такситные беспроцентные предложения сроком до 24-х месяцев
- На категорию товара телевизоры скидки до 200-х манатов
- Так же на многие товары в период акции действуют специальные цены, очень выгодные предложения, с которыми вы можете подробно ознакомиться на сайте Maxi.az
- А тем, кто хочет использовать шанс выиграть ТВ и смартфон для себя и своей половинки, может участвовать в конкурсе, который проходит на нашей Фейсбук страничке, найдя на сайте значок Амурчика. Подробнее о конкурсе можете узнать на Фейсбук страничке.
Чтобы вы ни выбрали, команда Maxi.az желает всем Любви, Радости и Весны... и не только 14 февраля.
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