Как будто совсем недавно мы наряжали елки, украшали свои дома, искали для своих близких подарки и получали приятные новогодние сюрпризы.

Прошло совсем немного времени, и в канун весны, а именно в период с 10-16 февраля сеть магазинов Maxi.az приготовила для своих покупателей множество разнообразных предложений.

Такие, например, как:

на определенные Смартфоны Samsung в подарок даются 20 и 30 манатные купоны (в зависимости от модели)

Такситные беспроцентные предложения сроком до 24-х месяцев

На категорию товара телевизоры скидки до 200-х манатов

Так же на многие товары в период акции действуют специальные цены, очень выгодные предложения, с которыми вы можете подробно ознакомиться на сайте Maxi.az

А тем, кто хочет использовать шанс выиграть ТВ и смартфон для себя и своей половинки, может участвовать в конкурсе, который проходит на нашей Фейсбук страничке, найдя на сайте значок Амурчика. Подробнее о конкурсе можете узнать на Фейсбук страничке.

Чтобы вы ни выбрали, команда Maxi.az желает всем Любви, Радости и Весны... и не только 14 февраля.