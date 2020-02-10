Как будто совсем недавно мы наряжали елки, украшали свои дома, искали для своих близких подарки и получали приятные новогодние сюрпризы.  

Прошло совсем немного времени, и в канун весны, а именно в период с 10-16 февраля сеть магазинов Maxi.az приготовила для своих   покупателей множество разнообразных предложений. 

Такие, например, как:  

  • на определенные Смартфоны  Samsung в подарок даются 20 и 30 манатные купоны (в зависимости от модели)
  • Такситные беспроцентные предложения  сроком до 24-х месяцев  
  • На категорию товара телевизоры скидки до 200-х манатов
  • Так же на многие товары в период акции действуют специальные цены, очень выгодные предложения, с которыми вы  можете подробно ознакомиться на  сайте Maxi.az
  • А  тем, кто хочет использовать шанс выиграть ТВ и  смартфон  для себя и своей  половинки, может участвовать в конкурсе, который  проходит на нашей Фейсбук страничке, найдя на  сайте значок Амурчика. Подробнее о конкурсе можете узнать на Фейсбук страничке

Чтобы вы ни выбрали, команда  Maxi.az желает всем Любви, Радости и Весны... и  не только 14 февраля. 