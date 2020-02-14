В прошлом году заготовлено 643 тонны кокона, что означает рост в 25 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на республиканском совещании на тему "Кокон-2020: предстоящие задачи" сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Он отметил, что в результате предпринимаемых долгосрочных мер аграрный сектор сегодня вступил в фазу активного роста.

"Государство оказывает колоссальную поддержку сектору. Аграрные реформы нацелены на дальнейшее развитие сельского хозяйства. В прошлом году, как и во всех других отраслях, в сельском хозяйстве зафиксированы крайне высокие темпы роста. Не случайно, что только в прошлом году объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 7,2 процента по соотношению с 2018 годом, в том числе в растениеводстве - 11,7 процента, в животноводстве - 3,5 процента. Это показывает, что вложенные инвестиции, проведенные реформы, выданные фермерам субсидии, научный подход к сельскому хозяйству дают свои результаты, а также повышают интерес производителей к данной отрасли", - сказал Инам Керимов.

Министр сообщил, что коконоводство и шелководство в Азербайджане имеет давнюю традицию и историю, а также обладает большим потенциалом. В связи с развитием данной отрасли перед министерством поставлены важные задачи.

"Шелководство - традиционное направление в экономике Азербайджана. В советское время по производству шелка Азербайджан занимал второе место после Узбекистана, а по качеству произведенного шелка - первое. Наша главная цель - восстановить эту традицию и увеличить урожайность в данной сфере", - отметил Керимов.

Он подчеркнул, что лицам, которые занимаются коконоводством, на каждый килограмм кокона, сданного в предприятия по обработке, выдается субсидия в размере пяти манатов. С целью укрепления кормовой базы коконоводства, в 2016-2019 годах за счет государства из Китая закуплено 4,5 миллиона окулированных тутовых саженцев.

"Эти саженцы на безвозмездном основании распределены между районами, которые занимаются коконоводством. В соответствии с инвестиционной программой 2019 года, в Зардабском, Физулинском, Бардинском, Агсуинском и Загатальском районах завершается строительство сушильных камер мощностью 200 тонн и инкубационных отделений площадью 120 квадратных метров. Одним словом, лицам, занимающимся в стране коконоводством, оказывается всесторонняя государственная поддержка", - добавил Инам Керимов.