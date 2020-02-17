https://news.day.az/economy/1203871.html Субъекты МСБ Азербайджана и Турции могут реализовать совместные проекты
Субъекты МСБ Азербайджана и Турции могут реализовать совместные проекты
Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Турции могут реализовать совместные проекты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию МСБ, председатель правления Агентства Орхан Мамедов встретился с председателем правления Объединения деловых людей Азербайджана и Турции Джемалем Янгыном.
На встрече стороны обменялись мнениями о текущем сотрудничестве, перспективах дальнейшего расширения связей, реализации совместных проектов с участием субъектов МСБ обеих стран, а также о поддержке МСБ в регионах Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре