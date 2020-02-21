22 февраля в 11:00 в Масаллы состоится официальное открытие нового магазина Kontakt Home. Приходите всей семьей! Так как, каждое открытие в Kontakt Home - это словно праздник, который понравится всем - и детям, и взрослым. Музыка, шоу шаров для детей, развлекательные игры и фотозоны, интересные технологические новшества превратят мероприятие в настоящий праздник. Скидки до 50% и кампания выдачи в рассрочку до 24 месяцев - дополнительная причина присоединиться к празднованию.

КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ЧТО-ТО ДЛЯ СЕБЯ В МАГАЗИНЕ!

Магазин "Масаллы" общей площадью в 2080 м2 состоит их трёх этажей. На первом этаже магазина, выдержанного в лофтовом интерьере, клиентам представлена цифровая техника, а также расширенный ассортимент крупных и мелких бытовых приборов. Второй и третий этаж полностью представлен мебелью. Здесь выставлен широкий выбор мебели на самый взыскательный потребительский вкус, исходя из бюджета и запросов клиента.

СКИДКИ ДО 50% И ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ

В честь открытия, именно для клиентов магазина "Масаллы" будут специальные предложения. Товары можно приобрести наличными по скидочной цене до 50% или в рассрочку, БЕЗ предоплаты, БЕЗ процентов до 24 месяцев.

Только в магазине "Масаллы":

- Все телефоны в рассрочку без первоначального взноса и процентов сроком на 12 месяцев;

- Все телевизоры и бытовая техника в рассрочку без первоначального взноса и процентов сроком на 18 месяцев;

- Вся мебель в рассрочку без первоначального взноса и процентов сроком на 24 месяца.

Также:

- Пылесос Gorenje с мощностью всасывания 1600 Vt всего 7,80 маната в месяц;

- Смарт Телевизор диагональю 32" (81 см) всего 25 манатов в месяц;

- 6 кг-ая стиральная машина Hoffmann всего 25,6 маната в месяц;

- Раскладной диван Adona-Soft цвет которого можно выбрать индивидуально всего за 16 манатов в месяц.

Отметим, что вся продукция в магазинах Kontakt Home предоставлена с официальной гарантией от производителя до 3-х лет.

Магазин "Масаллы" находится по адресу пр. Гейдара Алиева, около Государственного фонда социальной защиты.

Начните уикенд вместе с Kontakt Home, 22 февраля в 11:00 приходите в магазин "Масаллы", участвуйте в общем веселье и воспользуйтесь заманчивыми скидками и предложениями. Такое веселье может быть только в Kontakt Home!

Ближайший к вам магазин Kontakt Home можно найти здесь. Подписывайтесь на страницу Kontakt Home в Instagram, чтобы узнать о всех кампаниях, конкурсах и скидках, или позвоните в call-центр *6060 и получите ответы на интересующие вас вопросы.