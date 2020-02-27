Агентство Fitch Ratings оценило деятельность Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд, Fitch Ratings оценило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне BB+ со стабильным прогнозом.

Подтверждение рейтинга на уровне BB+ со стабильным прогнозом отражает неизменный взгляд Fitch на прочную связь фонда с правительством. В соответствии с "Критериями связанных с правительством структур" (GRE) Агентство высоко оценивает поддержку, оказываемую Фонду государством. Основываясь на прочной связи и вышеуказанной поддержке, Fitch определило РДЭ Фонда на одинаковом уровне с суверенным рейтингом страны.

Согласно информации, инициированное государством расширение деятельности Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, в частности, осуществление наряду с ипотечным кредитованием поддержки малых и средних предприятий повысило стратегическое значение фонда в реализации социально-экономической политики государства.

Отмечается, что с момента своего создания Фонд постоянно получал различные виды поддержки от государства. Это - ежегодные капиталовложения, трансферты из госбюджета и гарантия обратного выкупа облигаций Центробанком. Фонд также получает косвенную поддержку, которая включает дешевое финансирование, освобождение от подоходного налога с 2019 года и использование прибыли, полученной от операций.

Fitch ожидает, что Фонд и дальше будет получать государственную поддержку в ​​среднесрочной перспективе, учитывая расширение его деятельности как в традиционном сегменте предоставления доступного жилья, так и в новых операциях, охватывающих гарантии и субсидии по кредитам для малых и средних предприятий.

Агентство считает, что Фонд имеет стратегическое значение в осуществлении жилищной политики государства и является единственным государственным органом, который предоставляет льготные ипотечные кредиты, а также не имеет альтернативы в предоставлении ипотечных кредитов с учетом слабого национального банковского сектора.

Будучи государственным агентом в реализации национальной жилищной политики, он направляет дешевое финансирование на ипотечный рынок, что делает ипотечные кредиты доступными для населения.

Фонд является третьим по величине участником внутреннего рынка облигаций после министерства финансов и Центробанка.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана играет ключевую роль в государственной жилищной политике, обеспечивая население страны доступным жильем за счет долгосрочных ипотечных кредитов по ставкам ниже рыночных. В 2018-2019 годах Фонд работал над реализацией программы аренды для собственных нужд, которая предназначена для населения с недостаточными средствами для первоначального взноса или для тех, кто не имеет права на получение ипотечного кредита. Программа будет доступна в 2020 году.

Несмотря на то, что Фонд является некоммерческой организацией, с момента учреждения он получал прибыль. По подсчетам организации, рентабельность ее капитала в 2019 году составила 3,8 процента, а активов - 1,9 процента.