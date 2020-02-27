Срок безвизового пребывания граждан Турции и Азербайджана будет продлен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом агентству Anadolu сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Он напомнил, что по итогам состоявшегося 25 февраля в Баку VIII заседания азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня было подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз".

"Срок безвизового пребывания граждан двух стран увеличен с 30 до 90 дней", - отметил посол.