https://news.day.az/economy/1206866.html Азербайджан и Турция продлили безвизовый режим
Азербайджан и Турция продлили безвизовый режим
Срок безвизового пребывания граждан Турции и Азербайджана будет продлен.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом агентству Anadolu сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.
Он напомнил, что по итогам состоявшегося 25 февраля в Баку VIII заседания азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня было подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз".
"Срок безвизового пребывания граждан двух стран увеличен с 30 до 90 дней", - отметил посол.
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