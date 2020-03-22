Доходы Азербайджана от автомобильных грузоперевозок значительно выросли

В январе-феврале 2020 года Азербайджан осуществил автомобильные грузоперевозки на сумму 1,134 миллиарда долларов, что на 10,2 процента выше аналогичного показателя 2019 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК), передает Day.Az.

За отчетный период объем грузоперевозок посредством автомобильного транспорта составил 550,8 тысячи тонн, что на 1,2 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объем экспортных грузоперевозок автотранспортом сократился на 9,33 процента и составил 192,4 тысячи тонн, на сумму 198,9 миллиона долларов (рост на 15,5 процента).

Объем импорта посредством автотранспорта за отчетный период составил 358,36 тысячи тонн (рост на 7,8 процента), на сумму 934,7 миллиона долларов (рост на 9,2 процента).

В целом, за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 5,04 миллиарда долларов, в частности, экспорт - 3,25 миллиарда долларов, импорт - почти 1,78 миллиарда долларов.