AccessBank выделил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

AccessBank всецело поддерживает меры, предпринимаемые государством по предотвращению распространения коронавируса и смягчению его негативного влияния на экономику и занятость населения.

В качестве финансовой поддержки AccessBank перечислил 250 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Миссия AccessBank заключается в содействии устойчивому развития Азербайджана и основывается на принципах социальной ответственности и преданности своим клиентам. В связи с этим, банк будет вводить ряд мер в целях минимизации финансовых последствий пандемии на своих клиентов. Меры будут включать возможности реструктуризации текущих займов, предоставление отсрочки платежей, стабилизационного финансирования для пострадавших секторов экономики.

В целях профилактики, банк регулярно проводит дезинфекцию в филиалах и административных зданиях и осуществляет обслуживание клиентов согласно международным рекомендациям.

Для максимальной защиты здоровья, AccessBank рекомендует своим клиентам воспользоваться дистанционным обслуживанием, которое полностью соответствует их нуждам и потребностям.

Сейчас наша общая задача благополучно пройти через это испытание, и AccessBank готов приложить для этого максимум усилий.