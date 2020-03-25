Микаил Джаббаров: Азербайджанское государство готово к принятию гибких оперативных решений

Рабочая группа, созданная для подготовки соответствующих предложений для оценки негативного влияния коронавирусной пандемии и резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и биржах, на национальную экономику, установления сфер экономической деятельности, которым, возможно, нанесен ущерб от пандемии, а также уменьшения негативного влияния создавшейся ситуации на бизнес-среду страны в ближайшее время, провела заседание.

Заседание было проведено в формате видеоконференции. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики, передает Day.Az.

Руководитель Рабочей группы, министр Микаил Джаббаров проинформировал о неотложных мерах, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева по предотвращению пандемии.

"Государство готово к принятию гибких оперативных решений", - отметил он.

Новость обновляется