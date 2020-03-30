https://news.day.az/economy/1217710.html SOCAR опровергла информацию об ограничении на продажу топлива
SOCAR опровергла информацию об ограничении на продажу топлива
Новости, распространяемые в социальных сетях о запрещении с сегодняшнего дня в Азербайджане продажи бензина для персональных автомобилей не соответствует действительности.
Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.
По его словам, нет никаких ограничений на продажу топлива в Азербайджане.
"Призываем граждан верить только официальным сообщениям", - добавил Ахмедов.
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