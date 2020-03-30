https://news.day.az/economy/1217851.html Экипаж AZAL призывает граждан Азербайджана оставаться дома - ВИДЕО
Экипаж AZAL призывает граждан Азербайджана оставаться дома - ВИДЕО
"Азербайджанские Авиалинии" подготовили социальный ролик, в котором пилоты и бортпроводники призывают граждан Азербайджана оставаться дома.
AZAL обращается к каждому жителю нашей страны с призывом соблюдать карантин, а также оградить близких и знакомых старшего возраста от лишних контактов.
Главный посыл ролика оставаться дома и беречь здоровье, ради своего спокойствия и своих близких. Сегодня как никогда важно объединиться ради прекрасного и здорового будущего страны!
"Останьтесь сегодня дома, чтобы завтра всей семьей могли отправиться в путешествие и открыть для себя много новых стран".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре