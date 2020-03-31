Компания Leyla Medical Center (Nord Star Company) сделала перечисление в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (R)

Компания Leyla Medical Center (Nord Star Company), поддерживая призыв Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по демонстрации социальной солидарности субъектов предпринимательства с целью предупреждения распространения на территории страны коронавируса (COVID-19) и защиты здоровья граждан, а также для помощи экономике страны выделила 10 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Таким образом Leyla Medical Center объявляет о своей солидарности с азербайджанским народом в борьбе с коронавирусом.

В целях предотвращения распространения инфекции в самой клинике Leyla Medical Center были проведены своевременные профилактические и дезинфекционные работы против коронавируса. Также в целях защиты сотрудников компании и всех пациентов, во входах в каждый из филиалов сети клиник установлены специальные медпункты, целью которых является оказание пациентам первичных профилактических и дезинфекционных мер, такие как измерение температуры, дезинфекция рук специальными антисептическими растворами, выдача масок всем пациентам, посетившим клинику.

Кроме того, в рамках мер по оказанию своевременной медицинской помощи пациентам, с началом специального карантинного режима в Баку, клиника Leyla Medical Center внедрила новую услугу "Вызов врача на дом", чтобы обеспечить всем пациентам безопасную медицинскую помощь на дому. С помощью этой услуги пациенты смогут получить доступ к необходимой им медицинской помощи, не выходя из дома. Это и консультации узкопрофильных врачей на дому, и проведение всех возможных анализов, а точнее взятие биоматериала на дому, это УЗИ-обследования, ЭХО-КГ и ЭКГ сердца и самое главное - вакцинация детей на дому.

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, пациентам достаточно будет позвонить по номерам Call Center-a *0101 или же 055 455 01 11 номер Whatsapp поддержки и в самый короткий промежуток времени команда сотрудников клиники придет по указанному пациентом адресу.