https://news.day.az/economy/1227279.html AZAL и азербайджанские исполнители: "Вместе мы победим!" - ВИДЕО
AZAL и азербайджанские исполнители: "Вместе мы победим!" - ВИДЕО
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) вновь подчеркивает важность соблюдения карантина во время пандемии COVID-19.
AZAL в рамках кампании, направленной на борьбу с распространением коронавируса в стране, подготовил ролик с участием известных азербайджанских исполнителей.
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