https://news.day.az/economy/1234299.html Микаил Джаббаров назвал приоритеты сотрудничества между Азербайджаном и Францией - ФОТО
Микаил Джаббаров назвал приоритеты сотрудничества между Азербайджаном и Францией - ФОТО
Цель Азербайджана - построить цифровую экономику, и в этом вопросе наша страна открыта к сотрудничеству с Францией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе деловой встречи в формате вебинара, организованного Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), Французской организацией предпринимателей (MEDEF) и Торгово-промышленной палатой Азербайджан-Франция.
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