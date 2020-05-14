Международный Банк Азербайджана за день выдал социальные карты более чем 23 тыс. граждан (R)

В период распространения COVID-19 для защиты благосостояния населения, государство продолжает выдачу пластиковых карт для предоставления единовременных выплат безработным и малообеспеченным гражданам. Международный Банк Азербайджана предоставил карты, на которые начисляются социальные пособия более чем 100 тысячам граждан. Процесс выдачи осуществляется во всех филиалах и отделениях банка. Для обеспечения удобства граждан филиалы и отделения банка работают в усиленном режиме каждый день с 09.00 до 18.00. В целях предотвращения очередей и обеспечения максимальной эффективности процесса выдачи карт, весь состав сотрудников фронт-офисов филиалов и отделений банка полностью вовлечен в эту работу. Каждый гражданин может получить свою карту в течение максимум 5 минут после обращения в пункт обслуживания банка. В результате принятых мер в филиалах и отделениях банка за один день была обеспечена выдача социальных карт более 23 000 граждан.

Банк принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности здоровья клиентов и сотрудников на основе требований режима карантина, связанного с COVID-19.

Международный Банк Азербайджана также оптимизировал процесс выдачи карт, принимая во внимание тот факт, что фактические места проживания некоторых граждан отличаются от их мест регистрации. Создана возможность получения карт без необходимости преодолевать дополнительные расстояния. Таким образом, гражданин, имеющий право на единовременный платеж, может получить свою карту в ближайшем филиале или отделении банка независимо от адреса регистрации.

При помощи выданных социальных карт, можно не только обналичивать средства в банкоматах, но также производить безналичные платежи посредством POS-терминалов или онлайн. В некоторых магазинах, сотрудничающих с Международным Банком Азербайджана, при оплате покупок посредством этих карт, клиент получает 3% кэшбэка за каждый платеж. Банк также рекомендует гражданам, получающим единовременные выплаты на карты Международного Банка Азербайджана, воспользоваться преимуществами мобильного приложения банка, загрузив его на свои телефоны.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.