Продукция Made in Azerbaijan выходит на новые рынки

В розничных сетях Польши впервые организована продажа различных видов продукции азербайджанского производства.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана.

По данным источника, продукция на стендах Made in Azerbaijan, в частности Azersun Holding, Azgranata, Astaraçay, Aspi Agro, Marandi, Şərq ulduzu, Abşeron Şərab и "Гейгельский винный завод", была представлена при поддержке действующего в Варшаве Торгового дома Азербайджана.

"Ведется работа по увеличению экспорта ненефтяного сектора страны, продвижению азербайджанской продукции за рубежом, выводу ее на новые экспортные рынки. Для этого, в результате переговоров, проведенных по инициативе торгового представителя Азербайджана по Центральной Европе, стенды Made in Azerbaijan были размещены в трех супермаркетах сети "Carrefour" в Варшаве и Кельце " - говорится в сообщении.

По данным минэкономики, на стендах Made in Azerbaijan представлены различные виды виноградных и гранатовых вин, джемы, компоты, гранатовый сок, салаты, чай, произведенные в Азербайджане. В то же время рекламные баннеры были вывешены в торговых залах, привлекая покупателей к стендам. Некоторые из наших продуктов также размещены на обычных полках в торговых залах.

"Первоначально стенды планировалось разместить на два месяца с опцией продления срока в зависимости от продаж в период распространения пандемии COVID-19 в европейских странах и карантинных мер данная инициатива аппарата торгового представителя Азербайджана по странам Центральной Европы крайне важна, поскольку служит росту экспорта ненефтяной продукции нашей страны и диверсификации экспортных рынков", - подытожили в министерстве.

Отметим, что французская компания Carrefour S.А. является одной из ведущих розничных компаний, работающих во многих странах мира. Компания открыла свой первый магазин на польском рынке в 1997 году и в настоящее время имеет сеть из более чем 80 гипермаркетов, свыше160 супермаркетов и более 650 небольших продуктовых магазинов.