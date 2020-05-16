В Азербайджане выросло число налогоплательщиков

По сравнению с соответствующим периодом 2019 года с первого января по первое мая 2020 года число зарегистрированных в Азербайджане налогоплательщиков выросло на 66 897 человек или 6,7 процента.

Как сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики, количество физических лиц увеличилось на 52 475 человек, а юридических лиц - на 14 42 наименования, передает Day.Az со ссылкой на Trend. По сравнению с отчетным периодом прошлого года число физических и юридических лиц соответственно выросло на 6 и 11,1 процента.

Рост в численности юридических лиц произошел за счет коммерческих структур. За указанный период число коммерческих структур выросло на 13 842 или на 12,1 процента, и составило 128 380 единиц. Численность некоммерческих структур составило 15 564 единиц, что выше по сравнению с отчетным периодом прошлого года на 580 единиц (3,9 процента).

На первое мая по республике было зарегистрировано 1 069 762 налогоплательщика. Из них 925 818 (86,5 процента) - физические лица, 143 944 (13,5 процента) - юридические лица и другие организации.