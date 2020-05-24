Азер Бадамов: Стремление мировых компаний к сотрудничеству с Азербайджаном - результат благоприятной деловой и инвестиционной среды

Стремление одной из ведущих и крупнейших компаний мира, такой как Signify, сотрудничать с Азербайджаном, является показателем авторитета нашей страны, результатом создания благоприятного делового и инвестиционного климата, а также широкомасштабных реформ.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов, передает Day.Az.

Депутат сказал, что компания действует в 74 странах и осуществляет продажу услуг и продукции в 140 стран.

"Компания не только является мировым лидером в области системы освещения, светового оборудования и предоставления услуг освещения, но и входит в топ-10 "зеленых" компаний.

По инициативе компании Signify была проведена видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генеральным исполнительным директором компании Эриком Рондолатом, ее генеральным менеджером по СНГ Эриком Бенедетти и другими представителями руководства Signify.

Во время видеоконференции глава государства подчеркнул, что наша цель - создать страну, в которой применяются современные и высокие технологии. Те же вопросы обсуждались на видеоконференции главы государства с руководством CISCO несколько дней назад.

Кроме того, в рамках Давосского экономического форума Президент Ильхам Алиев проводит встречи с руководителями ведущих мировых технологических компаний и стремится к тому, чтобы Азербайджан стал лидирующей страной с точки зрения применения современных технологий и инноваций", - отметил Бадамов.

По его словам, модернизация систем освещения в населенных пунктах, расположенных в Баку, Сумгайыте и регионах, и использование продукции компании в электрификации сельского хозяйства еще больше расширяет возможности: "В дальнейшем использование современных технологий станет новым этапом нашего социально-экономического развития".

Азер Бадамов добавил, что Азербайджан открыт для новых технологий и инноваций.

"Поэтому, сотрудничая с ведущими мировыми технологическими компаниями, мы используем наш молодой профессиональный потенциал и создаем новые интеллектуальные продукты, что открывает новые возможности для экспорта национальной продукции под брендом "Made in Azerbaycan".

В постпандемический период страны, которые будут уделять больше внимания новым технологиям, будут на шаг впереди в развитии", - сказал депутат.