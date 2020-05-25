ЧБТР и Австрийский банк развития профинансируют малый бизнес в Азербайджане
Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) подписал соглашение с Австрийским банком развития (OeEB) на сумму 30 миллионов евро, нацеленное на финансирование проектов частного сектора и инвестиционных программ в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, а также на обеспечение оборотного капитала и экспортного финансирования в Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине, Албании и других странах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЧБТР, основными бенефициарами этого механизма станут малые и средние предприятия (МСП), которым будет уделено приоритетное внимание как категории, наиболее пострадавшей от последствий пандемии Covid-19.
В рамках соглашения будут предоставлены дополнительные ресурсы для финансирования усилий ЧБТР по содействию мерам, принимаемым правительствами стран-членов в целях оказания помощи в восстановлении экономики после пандемии.
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