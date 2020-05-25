В каких сферах наблюдалась деловая активность в период пандемии?

В период пандемии была отмечена определенная активность в сферах здравоохранения, грузоперевозок, производства ряда промышленных товаров, а также в пищевой сфере.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend менеджер по налоговым вопросам компании EKVİTA, экономический эксперт Фариз Ядигяров.

По его словам, прогресс в короткий отрезок времени какого-либо элемента экономической системы, которая, в целом, находится в состоянии упадка, обычно не оценивается как прибыльность.

"То же самое можно сказать об азербайджанской экономике, которая является частью мировой экономики. Текущая ситуация в Азербайджане практически параллельна глобальной.

Здесь можно говорить о безубыточности, в лучшем случае, об относительной прибыльности в этой сфере. Так, сама по себе транспортная сфера объединяет в себе несколько секторов с различными классификациями - например, грузовые и пассажирские перевозки, международные, региональные и локальные перевозки и др.

Сейчас мы не можем говорить об однозначном позитивном или негативном влиянии пандемии на транспортную сферу в целом. Только на примере Азербайджана можно описать ситуацию. Так, пассажирские перевозки испытали серьезный шок, как на международном, так и на региональном уровне. На локальном же уровне, в основном во время особого карантинного режима работали такси и ограниченно общественный транспорт. Грузовые перевозки на всех уровнях, а также сфера торговли ограничивались перевозками основных приоритетных для страны товаров. Действовала оптовая продажа ограниченного количества товаров, а розничная торговля - только продуктами питания и медицинскими средствами", - сказал он.

Эксперт отметил, что подобные примеры можно привести и по другим сферам.

"Несмотря на то, что полное или частичное ограничение деятельности какой-либо сферы оказывает прямое негативное влияние на ее финансовые показатели, нормальная, неограниченная деятельность другой отрасли вовсе не означает повышения ее рентабельности. Потому, что факт остановки или замедления финансового потока в одной сфере, не всегда означает, что он будет расти в другой сфере. Это возможно только для подобных или взаимозаменяемых товаров, работ и услуг. Это не оказывает существенного влияния на общую ситуацию. С другой стороны, прямое негативное влияние экономической стагнации на финансовое положение как экономических субъектов, так и населения создает тенденцию накопления средств и ограничения определенных расходов. Проще говоря, тот факт, что человек не может пользоваться услугами ресторанов и развлекательных заведений в сложившейся ситуации, не означает, что он потратит предназначенные для этого деньги на продукты питания или прогулки на такси. Наоборот, в лучшем случае он будет тратить на эти цели не больше чем раньше. Конечно, возможны разные варианты в зависимости от социального статуса разных людей. В то же время, нас не должен вводить в заблуждение рост потребления некоторых медицинских товаров. Еще раз хочу отметить, что этого недостаточно для того, чтобы повлиять на общую картину.

Однако, я хотел бы подчеркнуть одну сферу, которая привлекла мое внимание в период пандемии, - это программное обеспечение и услуги по созданию инфраструктуры для его применения, которые приобрели высокую актуальность в условиях социальной изоляции. Эту сферу можно выделить, как единственную прибыльную сферу в условиях пандемии", - сказал он.

Эксперт отметил, что столь ограниченное число ведущих производителей аналогичных продуктов в мировом масштабе привело к высокой прибыльности в этой сфере, и добавил, что эпидемия как будто стала естественным рекламодателем этих продуктов.