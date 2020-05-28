https://news.day.az/economy/1239192.html МИД: Россия и Азербайджан примут меры, чтобы из-за пандемии не было отката в сотрудничестве

МИД: Россия и Азербайджан примут меры, чтобы из-за пандемии не было отката в сотрудничестве

Экономика, 28 мая 2020 18:52 364
МИД: Россия и Азербайджан примут меры, чтобы из-за пандемии не было отката в сотрудничестве

Профильные ведомства России и Азербайджана ведут энергичную совместную работу, чтобы не допустить серьезного отката в торгово-экономическом сотрудничестве из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном.

Руденко отметил, что в последние годы уверенно наращивается динамика торгово-экономического сотрудничества двух стран. "По итогам прошлого года, российско-азербайджанский товарооборот вырос на 27 с лишним процентов и составил $3,2 млрд. Конечно, пандемия, скорее всего, внесет коррективы в статистику этого года, но важно, что профильные ведомства наших стран сориентированы на энергичную совместную работу, чтобы не допустить серьезного отката назад", - подчеркнул он.

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