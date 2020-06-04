Нихат Шеньюва: «Международный Банк Азербайджана создает привлекательные условия для работы IT-специалистов» (R)

В последнее время Международный Банк Азербайджана реализует ряд интересных проектов в сфере инноваций. Банк объявил, что одной из его стратегических целей является внедрение передовых цифровых практик. Наряду с рядом других необходимых шагов, это, конечно, возможно, в том числе и благодаря такому немаловажному фактору как привлечение настоящих профессионалов в области информационных технологий. Представляем вам интервью на эту тему с генеральным директором Банка в сфере информационных технологий Нихатом Шеньювой.

- Насколько нам известно, в Международном Банке Азербайджана начался процесс цифровой трансформации. Как он проходит?

- Проекты цифровой трансформации активно реализуются с участием профессиональной команды банка и опытных специалистов, приглашенных из разных стран. Находясь под ежедневным контролем, для менеджмента банка это направление является одним из приоритетных. Все шаги тщательно планируются, а результаты регулярно анализируются. Я надеюсь, что в результате предпринимаемых в этом направлении постоянных мер, Международный Банк Азербайджана в ближайшем будущем станет самым гибким и цифровым банком региона.

- Каким вы видите будущее банков после COVID-19?

- Период неопределенности уже наступил в нашем мире цифровых технологий. С другой стороны COVID-19 ускорил этот процесс. Способность быстро адаптироваться к меняющимся ситуациям должен стать для организаций основным отличительным признаком на новом этапе. В этом отношении банковский сектор смог показать себя в период COVID-19, как один из наиболее подготовленных к кризису.

По моему мнению, банки, гибко адаптирующиеся к меняющимся реалиям, интегрирующие различные платформы и экосистемы, создающие безупречный цифровой клиентский опыт, станут теми бизнес-субъектами за которыми будет будущее. Банки и клиенты станут более независимыми с точки зрения времени и пространства благодаря цифровым банковским решениям и возможностям удаленного обслуживания. Мы также учитываем все эти реалии в новом этапе деятельности Международного Банка Азербайджана.

- Как рынок и клиенты должны готовиться к инновационным изменениям?

- Достаточно, чтобы клиент почувствовал преимущества любого инновационного продукта или услуги. Клиенты, как правило, очень быстро начинают пользоваться продуктами и услугами, которые приносят им пользу. Начавшийся период COVID-19 подтвердил наши наблюдения. Многие сектора смогли быстро адаптироваться к этому процессу именно, основываясь на опыте клиентов. Примером этому являются организация онлайн-видеоконференций, дистрибуция услуг по доставке на дом в сфере ритейла, рост в сфере электронной коммерции и другие виды услуг.

Уровень цифровой осведомленности и опыта определенной возрастной группы в обществе уже достаточно высок. Это, конечно, поднимает планку требований. На мой взгляд, в новую эпоху аgile гибкий стиль работы станет еще более значимым. По мере того, как увеличивается опыт работы сотрудников в области цифровых технологий, клиенты также развивают свои цифровые навыки. После пандемии число технологически ориентированных продуктов будет увеличиваться. Если коротко, мы находимся в процессе перехода в цифровой век. Мы будем наблюдать это преобразование в каждом секторе экономики. Инновации, наподобие Uber, Airbnb и др., будут появляться в сфере розничных банковских услуг, туризма и других секторах.

- На фоне такого инновационного развития, какие новшества, затрагивающие деятельность специалистов по информационным технологиям, происходят сегодня в Международном Банке Азербайджана?

- В этой сфере в банке сформирована новая организационная структура: созданы департаменты информационной безопасности и информационных технологий, а также цифровая лаборатория - Digital Lab.

Создан новый офис открытого типа для команды разработчиков, где имеются все необходимые условия для комфорта сотрудников и их продуктивной работы. Процессы разработки программного обеспечения были пересмотрены. Внедрены новые методологии и технологии. Методология аgile применяется с начала этого года. В течение года также будут запущены практики и инструменты DevOps. Планируется также ряд проектов и инициатив по основательной модернизации инфраструктуры информационных технологий.

Хочу отметить, что группа выпускников IBA Tech Академии, созданной в сентябре прошлого года, уже работает в банке. Они успешно адаптировались к работе с основной командой разработчиков. Мы также продолжаем активно использовать менторные программы.

- Каковы основные преимущества работы в этом банке для специалистов в сфере информационных технологий?

-Для новичков в области информационных технологий очень интересно работать с новыми технологиями, быть частью молодой команды и работать вместе с профессиональными лидерами. На самом деле такая динамичная среда - отличная возможность для саморазвития. Могу с уверенностью сказать, что Международный Банк Азербайджана создал благоприятные условия для специалистов в области информационных технологий. Современный офис открытого типа, комфортные условия работы, зона отдыха, прозрачная коммуникация, полная поддержка в адаптации и на последующих этапах, молодая и дружная команда, профессиональные руководители, все это можно считать основными преимуществами работы в Международном Банке Азербайджана для ИТ-специалистов.

- Какие критерии используются для формирования команды в сфере информационных технологий банка?

- Департамент информационных технологий в Международном Банке Азербайджана был сформирован в 1995 году. Это означает, что он имеет 25-летний опыт работы. Наша команда открыта для новшеств и состоит из людей, которые следят и применяют новые тренды в технологии. Команда Банка в сфере информационных технологий формируется на основе базовых критериев, определенных командой менеджеров, которые напрямую интегрируют многолетний опыт, нормативные знания, навыки командной работы, дальновидность, наставничество, лидерство, инновационность в рабочий процесс.

- Как вы привлекаете специалистов к реализации цифровых проектов?

- Специалисты проявляют интерес к проектам, реализуемым Международным Банком Азербайджана. На основании полученных заявок мы отбираем наиболее подходящих кандидатов в соответствии с нашими ценностями, профессиональными требованиями и запланированными проектами, проверяем их профессиональные навыки и привлекаем в нашу команду.

- В каких областях банк преимущественно ищет специалистов?

- Программирование, которое включает в себя Frontend и Backend, QA Engineering, QA-тестирование, PL/SQL-разработку, DWH-разработку, анализ данных, iOS-разработку, DevOps, Scrum Masters, системное и сетевое администрирование и т. д.

- Принимаются ли меры по повышению квалификации персонала?

- Да, каждому новому сотруднику назначаются менторы. Они непосредственно интересуются рабочим процессом, проблемами и потребностями новых сотрудников. Это неотъемлемая часть процесса, отражающаяся в квартальных отчетах и ​​оценках. Потребности в обучении и квалификации всех сотрудников, как новых, так и со стажем, определяются на основе выявленных пробелов в их знаниях и навыках. Менеджеры подают обращения в отдел кадров по этому вопросу. Это постоянный процесс, который находится под регулярным контролем. Мы также поддерживаем развитие у наших ИТ-специалистов таких базовых навыков и знаний о бизнесе, как презентации проектов, управление временем, переговоры, командная работа и многое другое.

Любой ИТ-специалист, который хочет реализовать свой потенциал в условиях равных возможностей в Международном Банке Азербайджана, может связаться с нами через различные каналы связи, включая страницы о карьере в LinkedIn и других социальных сетях.

Я также был бы рад пообщаться с ними через мой личный LinkedIn профиль.