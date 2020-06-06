Министры ОПЕК+ ратифицируют продление на июль сокращения добычи нефти на 9,6 млн б/с без учета Мексики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу агентство Bloomberg.

Первоначальная сделка предполагала сокращение добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне, после июня до конца 2020 года - 7,7 млн б/с, далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с.

Мексика согласилась сократить добычу нефти в мае-июне только на 100 тыс. б/с. При этом делегаты отмечают, что страна сократила добычу больше, чем предполагалось, и ее чистый экспорт нефти значительно снизился. Страны ОПЕК+ больше не видят проблемы в том, чтобы продолжить балансировку рынка без участия Мексики.

Ранее в субботу сообщалось, что страны ОПЕК по итогам заседания договорилась о продлении текущих квот на июль.