Equinor о разработке месторождения "Карабах"

Норвежская компания Equinor и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR обсуждают график проекта разработки недавно открытого месторождения "Карабах",

Об этом сказали Trend в Equinor, передает Day.Az.

"Данное открытие нефтяных запасов воодушевило нас. Результаты бурения скважины KPS-4 подтвердили наши прогнозы. До принятия инвестиционного решения мы намерены продолжать совершенствовать проект разработки месторождения", - сказали в компании.

Было отмечено, что вместе с SOCAR планируется оптимизировать проектирование объектов на территории месторождения на основе результатов бурения оценочной скважины.

"Детальный график проекта обсуждается с нашим партнером SOCAR. Мы будем использовать результаты оценки как основу для дальнейшего планирования", - сказали в Equinor.

Отметим, что SOCAR и Equinor подтвердили факт открытия нефтегазового месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия, в 120 километрах к востоку от Баку.

Согласно информации, бурение первой оценочной скважины на месторождении началось 23 декабря 2019 года. Она была пробурена плавучей буровой установкой "Деде Горгуд" на глубине 180 метров. Продуктивные пласты месторождения расположены на глубине 3,4 километра. По предварительным оценкам, обнаруженных на месторождении объемов нефти и газа достаточно для его экономически эффективной разработки. Предварительные оценочные геологические запасы месторождения составляют более 60 миллионов тонн нефти.