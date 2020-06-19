Питер Тейс: Microsoft может открыть IT-хаб в Азербайджане, и это будет лучшей инвестицией в ее истории

Последовательный диалог и партнерство корпорации Microsoft с Азербайджаном является результатом динамичной и прагматичной государственной политики, осуществляемой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Как заявил наш собеседник, Microsoft является 28-й по величине корпорацией в США, с доходом в $110 миллионов и более чем 130 тысячами сотрудников, в то время как чистые активы компании составляют более $1 триллиона.

"Microsoft очень тщательно отбирает международных партнеров. Главные причины решения компании о сотрудничестве с Азербайджаном являются устойчивый экономический рост, наличие демократических институтов, фискальная ответственность, а также устойчивое государственное финансирование", - перечислил он.

Эксперт отметил, что в отличие от некоторых глав государств Латинской Америки, которые безуспешно стремились привлечь инвестиции Microsoft, Азербайджан сможет добиться этого в кратчайшие сроки благодаря стратегическому видению Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"У меня нет никаких сомнений в том, что сотрудничество правительства Азербайджана и Microsoft будет плодотворным, вследствие чего страна привлечет крупные стратегические инвестиции", - полагает Тейс.

Эксперт не исключил возможность создания Абшеронской долины наподобие Силиконовой долины в США, поскольку у Абшеронской долины есть экономическое, инфраструктурное, географическое и стратегическое расположение, где Microsoft может разместить свою региональную штаб-квартиру.

Тейс полагает, что Абшеронская долина расположена в центре оживленного региона, в котором IT-продукты высокотехнологичных компаний, таких как Microsoft, являются широко востребованными.

"Азербайджан имеет хорошие экономические показатели и лидерство правительства, когда речь заходит о привлечении крупных стратегических инвестиций от Microsoft и других крупных корпораций, включая Google, Amazon и Apple. Желание Microsoft создать штаб-квартиру в Абшеронской долине является свидетельством консолидированной экономики, существовавшей в Азербайджане в течение последних двадцати лет", - заявил эксперт.

Наш собеседник подчеркнул, что создание крупного IT-хаба в Азербайджане станет лучшей инвестицией Microsoft с момента ее основания.

"Надеюсь, что проекты инноваций, высоких технологий и венчурного капитала в Абшеронской долине послужат стартовой площадкой, обеспечивающей дальнейший глобальный рост для Microsoft в Европе и Азии. Азербайджан обладает огромным потенциалом стать Силиконовой долиной Евразии", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов