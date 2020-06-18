Азиатский Банк Развития ожидает роста экономики Азербайджана в 2021 году

Согласно дополнению к обнародованному прогнозу Азиатского Банка Развития (АБР) на ближайшие два года, экономика Азербайджана в 2021 году восстановится и вырастет на 1,2 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет банка.

По предварительным оценкам АБР, объем ВВП в Азербайджане в 2019 году вырос на 2,2 процента.

По мере того как пандемия затягивается, прогнозы роста для всех других экономик субрегиона пересматриваются в сторону понижения на 2020 год, но некоторые из них, как ожидается, восстановятся в 2021 году более прочно, чем прогнозировалось ранее. Ожидается, что уже в следующем году ВВП страны продемонстрирует рост.

"Центральный банк Азербайджана увеличивает масштабы поддержки денежно-кредитной системы, а государство использует суверенный фонд в целях стабилизации валюты", - отмечается в отчете.

Ожидается, что на темпах роста экономики Азербайджана скажется сохранение цен на нефть на низком уровне, вследствие чего АБР прогнозирует сокращение ВВП страны в 2020 году всего на 0,1 процента.

"На фоне этих событий мы ожидаем, что экономика сократится на 0,1 процента в 2020 году и восстановится на 1,2 процента в 2021 году", - отмечается в отчете.