https://news.day.az/economy/1247686.html Агентство по развитию МСБ Азербайджана реализует проект в Новханы - ФОТО
Агентство по развитию МСБ Азербайджана реализует проект в Новханы - ФОТО
В этот раз возможностями проекта "Цветущий Абшерон", совместно реализуемого Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ООО Bakı Abadlıq Xidməti, воспользовались жители поселка Новханы Абшеронского района, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.
В рамках проекта каждой из 300 семей, проживающих в поселке Новханы, предусматривается раздать в пределах 250-1000 саженцев различных растений (лаванда, розмарин).
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