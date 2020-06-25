Агентство по развитию МСБ Азербайджана реализует проект в Новханы

В этот раз возможностями проекта "Цветущий Абшерон", совместно реализуемого Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ООО Bakı Abadlıq Xidməti, воспользовались жители поселка Новханы Абшеронского района, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В рамках проекта каждой из 300 семей, проживающих в поселке Новханы, предусматривается раздать в пределах 250-1000 саженцев различных растений (лаванда, розмарин).

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