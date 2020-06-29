Вкладчики закрывшихся банков получили компенсаций на 100 млн манатов

Вкладчики AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank на 29 июня получили компенсацию по застрахованным вкладам на сумму 100,4 млн манатов, сообщает Фонд страхования вкладов (ADIF), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По данным на 29 июня 2020 года ADIF осуществил выплату компенсаций вкладчикам AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по застрахованным вкладам в размере 100,4 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется безналичным способом посредством 35 филиалов ОАО Kapital Bank. Банком-агентом для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО AGBank и ОАО NBC Bank является ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА).