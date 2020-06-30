Кредиты до 3 млн манатов для предпринимателей за 10 дней - НОВАЯ ПЛАТФОРМА
Министерство экономики Азербайджана представило новую платформу для предпринимателей.
Как передает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции министр экономики Микаил Джаббаров.
По его словам, эта платформа называется "Электронной кредитной платформой" и через нее предприниматели получат возможность обратиться в два банка для получения льготного кредита для лиц, пострадавших от пандемии, а предприниматели могут взять кредит на сумму до трех миллионов манатов. По кредиту установлена двенадцатимесячная скидка.
Он отметил, что с созданием платформы возможности предпринимателей для обращения еще больше упростятся.
Обращения будут рассмотрены в течение 10 дней.
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