SOCAR Turkey удостоена престижной награды

SOCAR Turkey (турецкая "дочка" госнефтекомпании Азербайджана SOCAR) стала лидером в общем списке экспортеров продукции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, компания получила награду от Союза экспортеров химической продукции Стамбула.

"В категории "минеральное топливо" на церемонии награждения "Звезды экспорта-2019" первое место досталось SOCAR Dağıtım, второе - STAR Rafineri", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника по переработке и нефтехимии SOCAR Turkey Рзы Бозоклара, в 2019 году экспорт дочерних компаний Petkim, нефтеперерабатывающего завода STAR и SOCAR Distribution в общей сложности составил более трех миллиардов долларов, и компания продолжает этот процесс без перерывов, несмотря на пандемию COVID-19, которая повлияла на весь мир.

"Я был очень рад принять это ценное приглашение Стамбульскиой ассоциации экспортеров химикатов и химических продуктов от имени SOCAR Turkey, символа сотрудничества между двумя братскими странами Азербайджаном и Турцией, и получить эти награды. Наша самая большая цель - сохранять этот наш вклад и в ближайшие годы. По этому поводу я выражаю благодарность нашему Министерству торговли и руководству Ассоциации, которое вознаградило успех наших компаний в период пандемии", - сказал Бозоклар, выступая на церемонии награждения онлайн в прямом эфире.

Отметим, что в связи с пандемией церемония впервые прошла в онлайн-формате.