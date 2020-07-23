Kapital Bank представил обновленный филиал в Мингячевире - ФОТО (R)
Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. Отремонтированный в соответствии с корпоративными стандартами филиал Мингячевир функционирует по адресу: г. Мингячевир, ул. М. Э. Расулзаде, дом 1А. Обновленный филиал позволит клиентам с удобством воспользоваться современными банковскими услугами.
Филиал Мингячевир предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие услуги. Обновленный филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.
Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. В этом году был осуществлен капитальный ремонт и релокация 4 филиалов, одним из которых является филиал Мингячевир, представлено 5 новых структурных подразделений. В то же время на протяжении последних лет более 50 филиалов были отремонтированы и переведены в новые офисы, открылись более 30 новых точек обслуживания. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.
Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиале и 17 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.
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