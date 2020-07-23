Kapital Bank представил обновленный филиал в Мингячевире

Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. В этом году был осуществлен капитальный ремонт и релокация 4 филиалов, одним из которых является филиал Мингячевир, представлено 5 новых структурных подразделений. В то же время на протяжении последних лет более 50 филиалов были отремонтированы и переведены в новые офисы, открылись более 30 новых точек обслуживания. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.