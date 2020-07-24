Инновационный центр IBA выбрал лучших из 99 стартап-проектов (R)

Завершился прием в первую инкубационную программу Инновационного центра IBA, созданного Международным Банком Азербайджана для содействия развитию экосистемы стартапов в нашей стране. Всего было представлено 99 проектов. После первичного отбора 48 из них перешли во второй этап. Из 48 проектов было отобрано 12 проектов, которые наиболее соответствовали целям программы.

Значимая часть проектов, представленных в рамках программы, наряду с FinTech, охватывает такие направления как HR-платформы, такси и курьерские службы, CRM, централизацию услуг, системы безопасности и т.д. 75% идей проектов были представлены на раннем этапе формирования и 25% на более развитой стадии.

Из 47 членов команд, проекты которых успешно прошли отбор, 15 (32%) составляют женщины и 32 (68%) мужчины. Две из избранных команд состоят из членов, представляющих зарубежные страны. Некоторые команды, успешно принявшие участие в 1-м Региональном Хакатоне IBA, организованном со стороны банка, также вошли в список команд.

Процесс отбора проектов был основан в соответствии с такими критериями, как бизнес-цели Международного Банка Азербайджана, стадия инкубации, готовность команды, потенциал роста, готовность рынка, инновативность, креативность и т.д.

Из 12 избранных стартап проектов, 5 напрямую связаны с платежами, QR-решениями, микробизнесом, деятельностью малого и среднего бизнеса, непосредственно связанной с деятельностью Банка. Остальные идеи, хотя и не связанны напрямую с банковской деятельностью, потенциально могут быть интегрированы в FinTech экосистему. Программа инкубации обеспечит поддержку обучения и менторства для команд. Опытные международные партнеры по инкубации стартапов и разработке продуктов также будут оказывать поддержку Центру в их обучении и наставничестве. В конце программы будет проведен Демо День, где все проекты будут оценены.

Более подробную информацию о программе можно найти здесь.

Основными преимуществами Инновационного центра IBA, созданного Международным Банком Азербайджана, являются инвестиции в отдельные идеи, предоставление командам необходимой инфраструктуры в области банковской деятельности, интеграция в банковскую информационную систему (OpenAPI), доступ к финансовым ресурсам и, что самое важное, создание реального спроса на инновационные решения.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.