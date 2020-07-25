Мировые цены на нефть растут

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость сентябрьского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,07% и составила $43,34 за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в сентябре повысилась на 0,66% и составила $41,34.