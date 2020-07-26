"АЖД" получит новые поезда Stadler

Первые поезда по контрактам швейцарской компании Stadler с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будут доставлены в Азербайджан в 2022 году.

Об этом Trend сказала руководитель группы PR и маркетинга Stadler Minsk Дина Казакевич, передает Day.Az.

По ее словам, в 2019 году железнодорожный оператор Азербайджана заказал первые одноэтажные поезда FLIRT, четыре из которых будут сконструированы как межрегиональные и оснащены дизель-электрическим приводом (DMU), а три - межрегиональные, управляемые посредством электрической тяги (EMU).

В 2015 и 2018 годах железнодорожный оператор заказал девять двухэтажных поездов KISS, которые сейчас находятся в ежедневной эксплуатации.

"Азербайджанские железные дороги" и Stadler подписали контракт стоимостью в 115 миллионов евро на поставку десяти поездов FLIRT.

Отметим, что Stadler является международной компанией по производству железнодорожных транспортных средств со штаб-квартирой в Буснанге на востоке Швейцарии.

Stadler предлагает широкий ассортимент продукции в сегментах тяжелого и городского железнодорожного транспорта - высокоскоростные поезда, междугородные поезда, региональные и пригородные тяжеловесные поезда, подземные поезда и трамваи.

Stadler также производит магистральные локомотивы, маневровые локомотивы и пассажирские вагоны, в том числе самый мощный дизель-электрический локомотив в Европе.