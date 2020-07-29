Азербайджанские фермеры получат возмещение ущерба от стихийных бедствий

Фермеры, застраховавшие свои хозяйства, смогут получить помощь, если они понесут ущерб в результате стихийных бедствий. Аграрное страхование выступит гарантом для сохранения продукции и доходов фермеров и владельцев хозяйств.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов.

По его словам, поскольку Фонд является некоммерческой организацией, его целью является не прибыль, а сохранение продукции и дохода фермеров.

"Например, фермер, застраховавший свое хозяйство, территорию площадью 10 гектаров засеял зерновыми, и к концу сезона ожидает получить 600 центнеров урожая. Допустим, в течение сезона на данной территории происходит стихийное бедствие, к примеру наводнение, пожар или что-либо другое, и фермер теряет урожай на территории площадью три гектара. В результате он получит не 600, а допустим 420 центнеров урожая. Другими словами, фермер теряет 180 центнеров. Цель нашего Фонда заключается в том, чтобы покрыть эти потери, возместить фермеру ущерб. То есть, Фонд перечисляет фермеру стоимость 180 центнеров зерновых с учетом рыночной цены", - сказал Садыгов.

Он добавил, что в каком-либо фермерском хозяйстве могут произойти случаи смерти скота от заболеваний, или к примеру от укуса змей, в результате чего вложенные фермером инвестиции могут быть потеряны. В таких случаях Фонд также возместит фермеру понесенные убытки.