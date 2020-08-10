Азербайджан всегда уделяет внимание социальной защите граждан

Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане проводится активная политика по поддержке занятости и социального обеспечения, а также принимаются масштабные меры против пандемии COVID-19.

Об этом Day.Az сказал председатель Центра изучения экономических ресурсов Азербайджана Руслан Атакишиев.

Как напомнил наш собеседник, план мероприятий, утвержденный во исполнение Распоряжения главы государства от 19 марта 2020 года, включает осуществление 12 мероприятий в четырех направлениях по поддержке занятости и социального обеспечения населения.

"В соответствии с новыми мерами поддержки, объявленными Президентом Ильхамом Алиевым 17 апреля, было выделено 600 миллионов манатов, направленных на обеспечение занятости и социальной поддержки 2,5 миллиона граждан. Всего на реализацию плана мероприятий выделено около 3,5 миллиарда манатов. Меры социальной поддержки, осуществляемые в период пандемии, охватывают около 5 миллионов человек.

Что касается сохранения рабочих мест и обеспечения заработной платы граждан, эксперт отметил, что в этом направлении приняты целенаправленные меры как в государственном, так и в частном секторе.

"В Азербайджане в первом полугодии 2020 года количество трудовых договоров увеличилось на 107,3 тысячи единиц, или 17 процентов. Число работников, занятых по трудовому договору в частном секторе достигло 751 тыс. человек. В результате увеличения количества трудовых договоров в фонде заработной платы появился 8-процентный рост. В то же время частный сектор показал рост свыше 14 процентов. 300 000 работникам, работающим в областях, пострадавших от пандемии, была выплачена часть зарплаты, а также 300 тысяч индивидуальных предпринимателей также получили финподдержку", - отметил Атакишиев.

Как полагает наш собеседник, одним из приоритетных направлений деятельности в связи с пандемией является расширение возможностей занятости населения.

"Согласно поручению Президента Ильхама Алиева количество рабочих мест по оплачиваемым общественным работам было доведено до 90 тысяч. По поручению главы государства Министерство труда и социальной защиты населения проводит мониторинги по оценке ситуации, связанной с приемом на общественные работы безработных лиц и соискателей, с выдачей зарплат и организацией общественных работ на местах. Для обеспечения прозрачности списки получивших 190 манатов, а также общественных работников были обнародованы общественности на электронном портале. Данные меры являются ярким подтверждением того, что наше государство всегда находится рядом с гражданами", - резюмировал Руслан Атакишиев.

Абдул Керимханов