Азербайджан против коронавируса

Несмотря на прогнозы эпидемиологов и вирусологов мира, делавшиеся в феврале-марте, COVID-19 не покинул человечество в летний зной и остался с нами, похоже, очень надолго. Специалисты уже ожидают новую волну пандемии осенью или зимой.

Многие страны мира сегодня возвращаются к жестким карантинным мерам. Период благодушия и надежд на коллективный иммунитет прошло. Ожидания в этом плане стран, отказавшихся от ограничений, не оправдались. О начале второй волны COVID-19 уже объявил ряд стран Европы, на пространстве ЕС вновь подскочила заболеваемость. В последние дни растет статистика в Германии, Франции, Бельгии, Польше, Румынии, Чехии, Украине. В Латинской Америке побит негативный пандемический рекорд, ситуация там выходит из-под контроля.

Эта информация не повод для паники, это повод к тому, чтобы осознать - актуальность мер по локализации вируса сохраняется. Каждая из вышеуказанных стран в свое время принимала карантинные меры, но широкая их отмена привела к повторному всплеску. Не только в Азербайджане, но и в других странах, правительствам которых дороги жизнь и здоровье своих граждан, к этой ситуации отнеслись серьезно. Где-то вновь начинают вводиться ограничения, где-то они ужесточаются.

Между тем, в Азербайджане начался процесс смягчения карантина. Не резко и широко, как в прошлый раз, а очень медленно и осторожно. Пандемия не терпит благодушия, и как не хотелось бы государству скорейшего возвращения граждан к прежней жизни, оно вынуждено делать осторожные шаги. В первую очередь, в интересах самих же граждан.

С 5 августа в Азербайджане отменены sms-разрешения, в значительной мере ограничивавшие возможности свободного передвижения для граждан. С этого же дня открыт доступ к пляжам. Это большой плюс. Море - это прекрасное природное средство, исцеляющее и тело и душу. Морская вода в сочетании с солнцем способны укреплять иммунитет, повышать сопротивляемость организма. За оставшийся месяц лета граждане получили возможность запастись витамином D на последующий осенне-зимний сезон.

Статистика заражений в Азербайджане медленно, но верно снижается. Одновременно растет количество выздоровевших, что особенно радует и внушает уверенность. Ситуация, сложившаяся месяц назад, признаться, напугала. И напугала очень многих. Не случайно в период действия нынешнего особого карантинного режима носящих маски и соблюдающих дистанцию стало в разы больше. Это позитивный факт, говорящий об осознании реалий. Это осознание, если его закрепить и продолжить, позволит если и не победить окончательно, то загнать вирус в самый дальний угол.

К сожалению, с ковидом нам придется жить и дальше. Но жизнь возможна и во времена пандемии, если поставить все процессы на соответствующие рельсы. Как раз этим и занимается в настоящее время государство. Эта ситуация новая для нас, а пять месяцев это не тот срок, за который можно решить все проблемы. Они решаются, постепенно, поочередно. И сегодня уже можно подводить некую черту под определенным этапом проделанной работы.

Система здравоохранения преодолела шок, в который впала в июне-начале июля, когда в больницах реально не осталось мест, а люди заражались сотнями. Врачи признаются сегодня, что это реально был шок, растерянность, потеря веры в свои силы. Но ведь преодолели? Преодолели.

Президент Ильхам Алиев, касаясь темы пандемии, не раз подчеркивал, что для азербайджанского государства главными ценностями являются здоровье и благополучие граждан, поэтому основные силы и средства были брошены на решение проблем с ковидом. Несмотря на сокращение определенных капитальных затрат и сворачивание на период пандемии и надвигающегося мирового кризиса ряда проектов, ни на манат не были снижены бюджетные отчисления на социальные нужды и проекты. Во вторник на заседании Милли Меджлиса было однозначно заявлено, что никаких сокращений в пенсиях, социальных пособиях и других социальных выплатах не будет.

Немало средств направляется на нужды здравоохранения. Без оглядки на стоимость, закупается самое современное оборудование, лекарственные препараты и прочие средства. В Азербайджан приглашаются лучшие специалисты из передовых стран мира, где вирус уже взят под серьезный контроль. Врачи из Турции, России, Италии, Кубы, Китая помогают сегодня азербайджанским коллегам выравнивать ситуацию. Успехи такого сотрудничества - налицо.

Можно сказать, что к прогнозируемой в осенне-зимний период очередной волне COVID-19 Азербайджан готов. Если коноравирус вернется за компанию с традиционными сезонными вирусными инфекциями, наше здравоохранение, думается, встретит его во всеоружии. Во-первых, опыт зарубежных коллег, полученный не в теории, а на практике, позволит азербайджанским медикам с большим умением подходить к лечению больных. Во-вторых, уже опробована практика лечения легких форм коронавируса на дому. Оказалось, что это работает. В-третьих, коечный фонд страны получил очень серьезную подпитку благодаря открытию больниц модульного типа в разных регионах страны.

В целом коронавирусные больные получают лечение в 46 больницах страны. Создана современная инфраструктурная база системы здравоохранения. Примерно три месяца назад Азербайджан заказал 10 модульных больниц. 9 из них уже готовы. А десятая больница может быть сдана в текущем месяце. Сдача всех 10 больниц будет означать появление дополнительно 2 тысяч коек. Сегодня они практически не заняты благодаря успешности принимаемых против коронавируса мер. И дай бог, чтобы койки этих клиник как можно дольше оставались пустыми. Но если пандемическая ситуация снова осложнится, системе здравоохранения уже не придется впадать в шоковое состояние.

Азербайджан социальное ориентированное состоятельное государство. "Я сказал, что будет выделено столько средств, сколько необходимо. Лишь бы люди поскорее выздоровели, и мы могли выйти из этой тяжелой ситуации с малыми потерями", - заявил, на днях открывая больницу модульного типа в Шеки, Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана всегда выполняет свои обещания. И теперь дело за малым - за тем, чтобы граждане страны активно поддержали принимаемые меры и серьезно отнеслись к возложенной на них доле ответственности за ситуацию. И тогда, как говорится, победа будет за нами.

Лейла Таривердиева