Председатель комитета: В Азербайджане следует принять серьезные меры по недопущению экономического кризиса

Для недопущения углубления экономического кризиса в стране безотлагательно должны быть приняты очень серьезные меры.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев в ходе обсуждения изменений в госбюджет 2020 года на сегодняшнем заседании парламента.

Алиев отметил, что есть такие сферы экономики, в которых должны быть приняты серьезные меры; в отношении которых необходимо пойти на определенные смягчения:

"В тех сферах в которых есть возможность обеспечить экономическую активность, соблюдая карантинный режим, люди должны быть вовлечены в ее восстановление. Это серьезный фактор, который способствует не только возрождению экономики в целом, но и социально-психологическому состоянию людей и дальнейшему оздоровлению отношений в обществе. Мы должны учитывать это" - сказал Алиев.

Председатель комитета отметил, что со стороны государства была проделана основательная работа по улучшению социального положения людей, которая дала положительный результат, благодаря чему Азербайджан в отличие от многих стран мира смог обеспечить свою экономическую безопасность и одновременно усилил социальную защиту людей.

Алиев также отметил, что необходимо думать и об образовании, тем более, что скоро начнется учебный год. Для эффективной организации образования в этих условиях необходимо изучить возможности проведения учебного процесса, и для этого TƏBİB иминистерство образования должны совместно разработать соответствующие правила. Также, подчеркнул он, необходимо стремиться адаптировать образовательный процесс к новым условиям во всех классах, начиная с первого.

"В то же время считаю важными изменения в государственный бюджет, обсуждаемые сегодня", - подытожил председатель комитета.