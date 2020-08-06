https://news.day.az/economy/1259847.html Милли Меджлис одобрил изменения в бюджет Фонда страхования по безработице
Милли Меджлис одобрил изменения в бюджет Фонда страхования по безработице
Поправки в бюджет на 2020 год Фонда страхования по безработице были обсуждены и приняты во втором чтении сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает Trend в среду c заседания, в рамках поправок увеличены доходы и расходы Фонда, передает Day.Az.
Доходную и расходную части бюджета на 2020 год предлагается утвердить в размере 151 235 400 манатов. Ранее этот показатель составлял 128 235 400 манатов. После обсуждения поправка была поставлена на голосование и принята.
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